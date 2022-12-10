أهلي 2005 يواجه وادي دجلة اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم السبت مع ضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ مباراة اليوم وهو يبحث عن فوز جديد في بطولة الجمهورية، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب البطولة، والتي نجح في تعزيزها بعد فوزه على زد في الجولة السابقة بهدفين دون رد.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٥ في رصيده ٣١ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ١١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كل من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ووليد الشناوي مدربًا لحراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.