عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2005 يواجه وادي دجلة اليوم في بطولة الجمهورية

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم السبت مع ضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ مباراة اليوم وهو يبحث عن فوز جديد في بطولة الجمهورية، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب البطولة، والتي نجح في تعزيزها بعد فوزه على زد في الجولة السابقة بهدفين دون رد.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٥ في رصيده ٣١ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ١١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كل من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ووليد الشناوي مدربًا لحراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ بطولة الجمهورية وادي دجلة ملعب الأهلي بمدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

تهزيق وشتيمة من أول يوم.. "تالتة مدني" القاهرة تستغيث برئيس الجامعة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد مساكن منطقة الملاحة بالسويس ويلتقي نواب المحافظة.. صور

رئيس الوزراء: نسعى لتلبية كافة احتياجات القطاع الريفي بالسويس

وزيرة الهجرة: نسعى للانتهاء من إجراءات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

على النايل سات.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم

7 حالات تمنحك الحق في عدم دفع النفقة لزوجتك.. تعرف عليها

رسوم جديدة للحصول على الخدمات ببوابة مصر الرقمية| هذه الجهات معفاة بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار أول "عباءة إخفا" على يد طلاب صينيين|كيف تعمل؟

ببنطلون لافت.. زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة.. رئيس شركة يكافئ آلاف الموظفين وعائلاتهم برحلة الأحلام

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ