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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمراكز الطبية في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تعلن محافظة الغربية عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 11/12/2022 وحتى 14/12/2022 لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بجمهورية مصر العربية من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات ضمن جهود الدولة لتحصين الأطفال ، وتنشيط المناعة لديهم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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محافظ الغربية: تشميع 55 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق

من جانبه، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جميع الجهات التنفيذية المعنية وعلى رأسها مديرية الصحة والمراكز والمدن والأحياء لتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الحملة مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وتهيب المحافظة المواطنين بعدم التخلف عن مواعيد التطعيم المذكورة أعلاه من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا.

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