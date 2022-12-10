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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفيرة بريطانيا بباريس: منتخب فرنسا بقيادة كيليان مبابي مخيف للإنجليز

مننخبا فرنسا وانجلترا
مننخبا فرنسا وانجلترا

قالت سفيرة المملكة المتحدة في فرنسا، مينا رولينجز إن منتخب فرنسا لكرة القدم بقيادة مهاجمه كيليان مبابي يخيف الإنجليز وذلك قبيل اللقاء الذي يجمع مساء اليوم /السبت/ بين منتخب "الديوك" ونظيره "الأسود الثلاثة" بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

وأعربت السفيرة - وفقا لراديو "آر تي إل" الفرنسي - عن أملها في فوز منتخب إنجلترا، مضيفة أنها فخورة بلاعبي بلادها، مشيرة إلى أن لاعبي المنتخب الإنجليزي والفرنسي يمثلان التنوع في كلتا البلدين.

وستكون مواجهة اليوم قوية ومثيرة، بين فريقين من قارة أوروبا سبق لكل منهما الفوز بلقب البطولة، وتاريخيا تقابلت فرنسا وإنجلترا في 31 مواجهة رسمية وودية، وحققت إنجلترا الانتصار في 17 مباراة، مقابل 9 انتصارات لفرنسا و5 تعادلات.

وعلى مستوى كأس العالم، تقابل المنتخبان مرتين فقط، في نسخة 1966 وفازت إنجلترا بثنائية نظيفة، ثم كرر الإنجليز الانتصار على فرنسا في مونديال 1982 بنتيجة (3 -1)، وسجل لاعبو إنجلترا 71 هدفا في مرمى منتخب فرنسا، مقابل 39 هدفا للمنتخب الفرنسي، أما أكبر انتصار في مواجهات المنتخبين فكان للمنتخب الانجليزي بنتيجة (6 -0) في مباراة ودية جمعتهما عام 1927.

شهدت آخر 10 مواجهات تفوقا للمنتخب الفرنسي بـ5 انتصارات، مقابل انتصارين فقط للإنجليز، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، ويعول المنتخب الفرنسي على تحقيق فوز جديد على حساب المنتخب الإنجليزي يمنحه بطاقة التأهل والعبور للدور النصف النهائي الذي يبقى الهدف الأول للمنتخب الفرنسي بطل النسخة الماضية.

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