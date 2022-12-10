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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولات قارية وعالمية.. الاتحاد الأفريقي للتايكوندو يناقش خطة 2023

صدى البلد

عقد إيدي إيزيكا رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، اجتماعا اليوم مع الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، على هامش بطولة الجائزة الكبرى النهائية المقامة حاليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.


حضر الاجتماع كل من عمرو سليم نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي و بالا السكرتير العام للاتحاد الأفريقي.

ناقش الاجتماع خطة الاتحاد في العام المقبل 2023، بما في ذلك خطة البطولات وخطة التسويق خلال الموسم المقبل وخطة طويلة الأمد من أجل تطوير التايكوندو في أفريقيا
وشهد الاجتماع مناقشة الخطة الطموحة للتسويق للاتحاد الإفريقي والتي يتوقع وصولها إلى أعلى مستوى في ظل الانتشار الكبير لرياضة التايكوندو والتي تشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما ساهم في زيادة شعبية اللعبة، في العديد من الدول داخل القارة.

وكشف نائب رئيس الاتحاد الأفريقي عمرو سليم خلال الاجتماع عن أن التايكوندو خلال الفترة الحالية يحظى باهتمام كبير على كافة المستويات سواء الحكومات او الشركات الكبرى التي ترعى الرياضة في مصر ودول أفريقيا، إلى جانب الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام المختلفة برياضة التايكوندو وابطالها ومتابعة وتغطية المسابقات المختلفة.


وأوضح الدكتور وليد الملاح ، أن خطة تسويق الاتحاد الإفريقي للتايكوندو سيبدأ تنفيذها مع بداية العام الجديد، في ظل اتفاق الاتحاد على إقامة عدد من البطولات القارية والعالمية والتي من شأنها إضافة خبرات كبيرة للاعبين في القارة السمراء إلى جانب حصولهم على نقاط تساعد في رفع تصنيفهم الدولي خاصة في ظل إقامة البطولات داخل أفريقيا.


وأضاف الدكتور وليد الملاح، لدينا خطط قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد تهدف للمساعدة في تطوير وانتشار التايكوندو داخل أفريقيا والتعاون الكبير من الاتحاد الافريقي يساعدنا على تنفيذ هذه الخطط من أجل تحقيق نجاحات كبيرة.

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