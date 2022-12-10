سعر ومواصفات شيفروليه أوبترا 2023 | صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي للفئة الاقتصادية في مصر، وتمتلك السيارة تصميم خارجي من فئة السيدان الشهيرة، مع حزمة من التجهيزات الداخلية، بينما يتم طرحها لموديلات 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2023 ومواصفاتها.

حصلت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 على 4 زجاج كهربائي للابواب، وخاصية الغلق المركزي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي داخلي، مع خاصية التحكم في الصوت عبر عجلة القيادة، ومكيف هواء.

شيفروليه اوبترا 2023

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، وبنسبة طول كلي بلغت 4597 مم، و 1736 مم للعرض، ومساحة تخزين للحقيبة الخلفية تتسع إلى 410 لتر.

شيفروليه اوبترا 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيفروليه اوبترا 2023 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد والسكون 0.

شيفروليه اوبترا 2023

وتعتمد السيارة شيفروليه اوبترا 2023 على محرك بقوة 110 أحصنة، وعزم اقصى للدوران 146 نيوتن/متر، سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

شيفروليه اوبترا 2023

سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2023 في مصر

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 بسعر رسمي يبلغ 358.500 الف جنيه.