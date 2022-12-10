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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة كوسوفو تؤجل الانتخابات المحلية في الشمال المضطرب

رئيسة كوسوفو
رئيسة كوسوفو

أعلنت فجوسا عثماني رئيس كوسوفو يوم السبت أن الانتخابات المحلية في المناطق ذات الأغلبية الصربية في الشمال ستؤجل حتى أبريل، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوترات العرقية التي اشتدت في الأشهر الأخيرة.

واستقال رؤساء البلديات الصرب في بلديات شمال كوسوفو، إلى جانب القضاة المحليين ونحو 600 من ضباط الشرطة، الشهر الماضي احتجاجًا على قرار الحكومة باستبدال لوحات ترخيص السيارات الصادرة من بلغراد بأخرى صادرة عن بريشتينا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 18 ديسمبر لكن الصرب قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات.

وصرحت الرئيس فجوسا عثماني للصحفيين بعد لقاء مع أعضاء الأحزاب السياسية 'من أجل ضمان مشاركة كبيرة في هذه الانتخابات، ليكون لدينا مراقبين من الشركاء المحليين والدوليين ... تقديري أن التأجيل ضروري'.

وقالت إن الانتخابات ستجرى في 23 أبريل.

أغلق الصرب من شمال كوسوفو اليوم السبت الطرق الرئيسية في المنطقة احتجاجا على اعتقال عضو سابق في شرطة كوسوفو استقال من منصبه الشهر الماضي مع عدد من الصرب.

وقالت الشرطة إن الحصار أجبرها على إغلاق معبرين حدوديين بين كوسوفو وصربيا.

انطلقت صفارات الإنذار في الجزء الشمالي من ميتروفيتشا وزفيكان المجاورة ، حيث تم استخدام الشاحنات والمقطورات لإغلاق الطرق.

وقال بيتار بيتكوفيتش ، رئيس إدارة كوسوفو في صربيا ، إن الشرطي السابق ديان بانتيك كان محتجزًا على الحدود مع صربيا عندما عاد من التسوق هناك.

وقال بيتكوفيتش في بيان 'هذا انتقام وحشي وترهيب من جانب (رئيس وزراء كوسوفو ألبين) كورتي ، الذي قرر الآن اضطهاد رجال الشرطة الصرب دون أي أساس أو دليل'.

وقالت الشرطة في بريشتينا إن بانتيك اعتقل بزعم مهاجمته مكاتب لجنة الانتخابات وضباط الشرطة ومسؤولي الانتخابات يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق ، ألقت شرطة كوسوفو القبض على صربي آخر للاشتباه في مشاركته في هجوم مسلح على دورية للشرطة. وأصيب شرطي يوم الخميس في هجوم على دورية بعد أن تم تعزيز رتب الشرطة في المنطقة بضباط من غير الصرب عقب الاستقالات الجماعية.

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