وزير الرياضة يهنئ نظيره المغربي بتأهل أسود الأطلس إلى المربع الذهبي للمونديال

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع نظيره المغربي شكيب بن موسى، لتقديم التهنئة بمناسبة الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب وفوزه على منتخب البرتغال مساء اليوم والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



ونقل الدكتور أشرف صبحي تهنئة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للمغرب الشقيق وجميع جماهير الكرة المغربية بهذا الإنجاز التاريخي.

كما أرسل الدكتور أشرف صبحى برقية تهنئة إلى السفارة المغربية لدى جمهورية مصر العربية مثمناً الإنجاز الكبير للمنتخب المغربى الشقيق كأول منتخب عربى وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائى كأس العالم لكرة القدم .

وثمن رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الظهور المميز للمنتخب المغربى وكافة المنتخبات العربية فى مونديال العالم، والإنجاز التاريخى للمنتخب المغربى الشقيق بالظهور المميز فى منافسات البطولة والفوز على كبرى المنتخبات العالمية والتأهل إلى نصف نهائى المونديال.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته للاعبى المنتخب المغربى والجهاز الفنى بمواصلة الفوز والتأهل إلى نهائى كأس العالم والمنافسة على لقبه، متمنياً التوفيق للجانب القطرى على مستوى تنظيم ما تبقى من مباريات فى كأس العالم لكرة القدم 2022.