عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ نظيره المغربي بتأهل أسود الأطلس إلى المربع الذهبي للمونديال

منتخب المغرب
منتخب المغرب

تواصل  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع نظيره المغربي شكيب بن موسى،  لتقديم التهنئة بمناسبة الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب وفوزه على منتخب البرتغال مساء اليوم والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.


ونقل الدكتور أشرف صبحي تهنئة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للمغرب الشقيق وجميع جماهير الكرة المغربية بهذا الإنجاز التاريخي.

كما أرسل الدكتور أشرف صبحى برقية تهنئة إلى السفارة المغربية لدى جمهورية مصر العربية مثمناً الإنجاز الكبير للمنتخب المغربى الشقيق كأول منتخب عربى وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائى كأس  العالم لكرة القدم .

وثمن رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الظهور المميز للمنتخب المغربى وكافة المنتخبات العربية فى مونديال العالم، والإنجاز التاريخى للمنتخب المغربى الشقيق بالظهور المميز فى منافسات البطولة والفوز على كبرى المنتخبات العالمية والتأهل إلى نصف نهائى المونديال.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته للاعبى المنتخب المغربى والجهاز الفنى بمواصلة الفوز والتأهل إلى نهائى كأس العالم والمنافسة على لقبه، متمنياً التوفيق للجانب القطرى على مستوى تنظيم ما تبقى من مباريات فى كأس العالم لكرة القدم 2022.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

منتخب فرنسا يتقدم بهدف على إنجلترا في الشوط الأول بكأس العالم

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات جوجل في التطاول على آل البيت والصالحين

أثارت الجدل بملابسها الجريئة.. لماذا طالبت الجماهير بالقبض على ملكة جمال كرواتيا؟

ترشيحاتنا

العروسة بتحبني .. هيثم شاكر يتصدر تريند مصر لـ 6 أسباب

غدا.. تشغيل 3 محطات جديدة بـ مشروع القطار الكهربائي الخفيف

شاهد| فرحة الجماهير بشوارع المغرب ومصر وقطر وفرنسا بعد الفوز التاريخي

منتخب فرنسا يتقدم بهدف على إنجلترا في الشوط الأول بكأس العالم

إحالة سائق خطف طبيبة عربية وهتك عرضها في الزمالك للجنايات.. نص التحريات

جماهير المغرب تغلق شوارع في نيويورك بسبب الاحتفال بالفوز على البرتغال|فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التقاء الثلوج بالرمال | صورة لـ شاطئ باليابان تزلزل مواقع التواصل ..شاهد

كسر فرحة فوز المغرب .. تفاصيل إصابة رومان غانم سايس

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

شاهد| حسناء مغربية تنهار في البكاء لحظة فوز منتخب بلادها على البرتغال

فيديو

أم روح حلوة.. اليوتيوبر إسراء أحمد تجري عملية تجميل لتغيير ملامح وجهها|فيديوجراف

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ