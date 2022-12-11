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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"الأضرار الناتجة عن التغير المناخي" بثقافة بهاء طاهر في الأقصر

صدى البلد

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

 وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان" الأضرار الناتجة عن التغير المناخي" تحدث محمد عبده، عن إزدياد درجة الحرارة الشديد وإنتشار الأمراض المختلفة والجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات والعواصف الكارثية  وتدهور التنوع البيولوجي، وذلك بمدرسة منشأة العماري الإعدادية بنين .

 

بجانب ذلك عقد القصر  محاضرة بعنوان" أهمية النظافة" تحدثت  سوسن محمد عن أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون وغسل الأسنان وإستخدام المعجون وغسل الوجه والشعر ونظافة الزي ونظافة الجسم كاملاً والاستحمام وطاهرة الجسد، ذلك بحضور أطفال حضانة روضة أولي العزم وحضانة روضة الجنة كيدز.

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عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان"أشكال الاضطرابات النفسية عند الأطفال" تحدثت  أسماء مناع عن أنواع الاضطرابات النفسية وأشكالها وأسبابها وطرق معالجتها، كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الأقصر مدينة الحاضرة" تحدث مصطفى عبد العاطى عن أسماء الأقصر قديما والمعابد والمتاحف وأهميتها قديما، كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "مخاطر الأنفجار السكاني" أوضح محمد محمد الصادق معنى الأنفجار السكاني ومخاطره.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصيدتى بعنوان"مازال، رقصت على عودي"، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر مسابقة ثقافية اختبر معلوماتك لرواد المكتبة أدارتها فاطمة ماهر، بينما أقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكى بعنوان "الماعز والذئب " تأليف كريمة متولي تحدث محمد إمام محمد عن التعاون مع الآخرين والحزر من المخادعين الأشرار والوفاء بالعهد مع الآخرين وعدم إظهار القوة مع الآخرين، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي بعنوان"شاعر النيل حافظ إبراهيم " ألقاها أحمد عمران.

نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان"في إطار عيد الطفولة" تنفيذ هبة محمد بحضانة نماء، بجانب ورشة فنية بعنوان "ارسم بسمة" تنفيذ نفيسة عبد الرحيم، فيما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم عن "الإرهاب" نفذتها شيرين محمد أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

الأقصر قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الاقصر جنوب الصعيد مكتبة الطفل شاعر النيل ثقافة الطارف

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