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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

انطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بأسوان ، والتى تأتى فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى ضرورة تحفيز المجتمع المحلى للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى .

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الحملة القومية للتطعيم

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة .

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه سيتم التطعيم بإستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط ۲ ، على أن تكون إستراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام مصريين ، وغير مصريين ، موضحاً بأن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل ، بالإضافة لفرق تطعيم  ثابتة بوحدات والميادين ، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة .

وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مستشفى الرمد والتى تم الإنتهاء من إنشاؤها وتجهيزها بنسبة 100%، وبدأت منذ أسبوع فى تشغيل العيادات الخارجية باستقبال متوسط حوالى 300 حالة يومياً، يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لها.

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محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

أنشطة متنوعة

كما أنها ستشهد غداً بدء إجراء العمليات الجراحية، وهو الذى سيتواكب معه تنظيم قافلة طبية شاملة تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لأمراض العيون منتصف الشهر الجاري، وهى تستهدف إجراء حوالى 150 عملية، وخلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها، اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، بجانب الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور تامر على مدير المستشفى .

وكان قد عرض مدير المستشفى مكونات المستشفى الجديد والتى تضم 4 أدوار تشمل أقسام الإستقبال والطوارئ والتدخل السريع، و 14 عيادة كشف ، بالإضافة إلى غرف الفندقة والعزل والعمليات والعناية المركزة، وإقامة الأطباء المقيمين والمغتربين ، فضلاً عن قاعات للتدريب وكاميرات مراقبة وشبكات للإنترنت فائق السرعة والغازات، والإنذار والحريق، والمداخل والمخارج .

فيما أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة طريق السادات، والطريق الداخلية بمناطق العقاد وأمتداد العقاد والتأمين الصحى، استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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