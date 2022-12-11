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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موسم مبشر بالخير.. الأفواج السياحية تتوافد بأعداد كبيرة على معبد كوم أمبو

زيادة الأفواج السياحية
زيادة الأفواج السياحية بمعبد كوم أمبو

وسط مؤشرات عن موسم سياحى مبشر بكل الخير ، تشهد محافظة أسوان في هذه الأيام إقبالا ملحوظا من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم ، وأيضاً الزائرين من المصريين ، ورحلات قطار الشباب .

وفى هذا الإطار استقبل معبد كوم أمبو شمال أسوان عددا كبيرا من السائحين على مدار يومين عقب وصولهم لزيارة المعبد على متن نحو 81 باخرة نيلية .

وتواصل الأفواج السياحية برنامجها بزيارة معبد كوم أمبو ومتحف التمساح الذي يتواجد داخل المعبد، ويعتبر ضمن أبرز الأماكن الأثرية على مستوى المحافظة، وضمن البرنامج السياحى للسائحين. 

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موسم سياحى مبشربالخير

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان والمشرف العام على شئون السياحة والأثار أن المواقع الأثرية داخل محافظة أسوان تشهد خلال هذه الوقت الحالي توافد كبير من السائحين بمختلف جنسيات العالم. 

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد أن محافظة أسوان بشكل خاص ومصر عامة ستشهد موسما سياحيا كبيرا حيث أن أعمال التطوير بمحيط المواقع الأثرية مستمرة ، وجميع البوابات الإلكترونية تعمل على أعلى مستوى. 

وأوضح عبد المنعم سعيد أن جميع الكافتيريات بمحيط المواقع الأثرية تعمل ومفتوحة لجميع الزائرين، بالإضافة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة جميع دورات المياه بالمواقع الأثرية، والتى من أبرزها معابد كوم أمبو وإدفو، ومدينة أسوان وأبو سمبل.

وكان المشرف العام على شئون السياحة والأثار بأسوان قال إنه تم تزويد عدد منافذ بيع التذاكر الإلكترونية للمعابد والمواقع الأثرية داخل محافظة أسوان بهدف تسهيل عملية دخول السائحين لهذه المواقع الأثرية والاستمتاع برحلاتهم السياحية دون حدوث مشاكل.

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 التذاكر الإلكترونية 

وأشار إلى أنه تمت زيادة منفذين فى كل موقع أثرى داخل محافظة أسوان يعمل بالمنظومة الجديدة للتذاكر الإلكترونية، وهى معابد: "فيلة وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو"، بالإضافة إلى "المسلة الناقصة" ليصل بذلك إجمالى عدد منافذ بيع التذاكر فى أسوان لـ10 منافذ.

وتابع عبد المنعم سعيد أن الهدف من زيادة منافذ بيع التذاكر الإلكترونية الجديدة هو تسهيل حركة السياحة الوافدة لزيارة المواقع الأثرية وعدم حدوث تكدس وزحام أمام منفذ البيع وبوابات الدخول للمعابد والمواقع الأثرية، حتى لا تتعطل رحلة السائح أثناء الاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والحضارة المصرية القديمة، خاصة أن أسوان تشهد فى الفترة الحالية معدلات مرتفعة فى الرحلات السياحية الوافدة إليها من مختلف دول العالم.

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