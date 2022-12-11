محافظ الفيوم يشهد احتفال مدارس التربية الخاصة باليوم العالمي لذوي القدرات

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفال مدارس التربية الخاصة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، الذي أقيم بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم.

كما حضر الاحتفال الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المعاون، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، وسحر الألفي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ومنال محمود، مدير إدارة التربية السمعية، وحنان على، خبير الإعاقة الفكرية بالوزارة، والدكتورة كريمان محمود، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من موجهي الأنشطة والمواد التعليمية.

وشملت الاحتفالية فقرات فنية لطلاب الدمج التعليمي ومدارس التربية الخاصة، منها عرض رياضي لمدرسة التربية الفكرية بعنوان "أنا عندي حلم"، وعرض فني لمدرستي الأمل للصم بنين وبنات، وعرض آخر لمدارس الدمج التعليمي، وكذلك عرض فرعوني وفقرة فنية لمدرسة النور للمكفوفين.

كما شملت الاحتفالية، عرضاً تقديمياً لإنجازات وأنشطة مدارس التربية الخاصة وفصول ومدارس الدمج التعليمي بالمحافظة خلال عام 2022، وعلى هامش الاحتفالية تفقد المحافظ، المعرض الفني لتلاميذ مدارس التربية الخاصة والذي شمل لوحات فنية ومجسمات خشبية ومشغولات يدوية، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وأكد محافظ الفيوم، أن ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، ودائماً ما يوليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً.

وأشار إلى حرص المحافظة على توفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، مثمناً جهود القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية باليوم العالمي لذوي القدرات والذي يهدف إلى زيادة الفهم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم.

وفي ختام الاحتفالية، قدمت مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، الدروع التذكارية لمحافظ الفيوم، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل المديرية، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، كما تم منح الطالب أيوب أحمد فارس، شهادة تقدير، لحصوله على المركز السابع على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلوم الفني للصم.

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