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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد انطلاق التطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ الغربية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرسي شلل الاطفال

صدى البلد

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة والتي انطلقت اليوم 11/12/2022 ومستمرة إلى 14/12/2022 وذلك لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بجمهورية مصر العربية من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات ضمن جهود الدولة لتحصين الأطفال وتنشيط المناعة لديهم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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وقام الدكتور طارق رحمي بتفقد مركز طبي سعيد في أولى أيام التطعيم وذلك للاطمئنان على سير عملية التطعيم وانتظامها، والتأكد من تنفيذ كافة التدابير التي من شأنها تحقيق عملية تطعيم آمنه ، حيث يتم استهداف تطعيم حوالي 678334 طفل من أبناء المحافظة خلال أربع أيام من خلال فرق ثابتة ومتحركة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار والأتوبيس وأماكن التجمعات ، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

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ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها في جميع المراكز، للأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك ، تنفذ وزارة الصحة حملات قومية سنوية ،  لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

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يذكر أن محافظ الغربية قد وجه جميع الجهات التنفيذية المعنية وعلى رأسها مديرية الصحة والمراكز والمدن والأحياء لتقديم سبل الدعم لتنفيذ الحملة مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة ، وتهيب المحافظة بالمواطنين بعدم التخلف عن مواعيد التطعيم المذكورة أعلاه ،متمنية دوام الصحة والعافية لأبناء المحافظة.

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