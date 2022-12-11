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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ممرمطها معاك

ياسمين عز: رونالدو قطّع قلبي إمبارح بسبب بكائه| شاهد

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

صفقت الإعلامية ياسمين عز، تقديرا لرسالة جورجينا رودريجيز حبيبة اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو "الله عليكي يا بنتي، ونتعلم منها الحب".

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ووجهت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، حديثها للفتيات، قائلة :"جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم".

رونالدو يقطع قلبي امبارح بعد البكاء

وأضافت الإعلامية ياسمين عز أن :"رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة، وكتب وقالت "اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا، ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام، لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات".

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، أن حبيبة رونالدو قالت: "لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له، لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا، تعطينا الحياة دروسا، لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".

ووجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للاعب الدولي كريستيانو رونالدوا قائلة: "اتجوزها وممرمطها معاك، وهي بتقول حاضر، واتجوزها وربنا يديك أكتر، ونشوفكم في الكوشة".

جورجينا كريستيانو رونالدوا للاعب الدولي كريستيانو رونالدوا رودريغيز ياسمين عز

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