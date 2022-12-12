عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار الكلاب الضالة يفزع سكان منطقة الجراج بجسر السويس

صدى البلد

وجه سكان منطقة الممر 13 بجسر السويس التابعة لمحافظة القاهرة، شكوى في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة المنطقة.

وقال علاء محمد أحد الأهالي في الرسالة: "إننا نعاني نحن سكان الممر 13 بجسر السويس ، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".

وأضاف :"المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا،وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

وناشد القارئ، المسئولين بالوحدات البيطرية ورئيس الحى ومحافظ القاهرة  العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، الذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.
 

txt

أهالي دقادوس بميت غمر يشكون من انتشار التوك توك وتعطيل حركة السير

txt

جابر من ذوي الهمم يناشد وزارة التضامن لصرف معاش تكافل وكرامة

txt

في ظروف غامضة.. أسرة تناشد بالبحث عن ابنها المتغيب: ساعدونا واعتبروه ابنكم

اقرأ أيضا
انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان شارع الفرقان فى المقطم


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة انتشار الكلاب الضالة مهاجمة المارة جسر السويس القضاء على الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

كله بسببهم.. زوج للقاضى: أسرة زوجتي غشونى وأخفوا عنى مرضها

هل سيطر الفراعنة على إسبانيا.. لغز أثر مصري مذهل حير العلماء

حصاد الأزهر في 2022.. جولات عالمية وقرارات مهمة للإمام الأكبر

وزير السياحة: نحافظ على آثار مصر والدول الأخرى من عمليات السرقة والتهريب

الأهلي يعود لمركزه المفضل ويتصدر الدوري بعد الفوز على الاتحاد 3-0

المكسيكي سيزار راموس حكمًا لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

43% من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من الحدث

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الجرجير يوميا؟

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تثير جدلا بأنوثتها

دراسة: صوت المرأة يشتت ذهن الرجل

فيديو

تقسيم اليوم الدراسي لـ 3 فترات.. 7 توصيات مهمة من تعليم الشيوخ

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إلغاء حفل نجمة عالمية مشهورة |فيديو

صلوا في بيوتكم .. أمطار غزيرة بمكة المكرمة وتحذيرات عاجلة من السلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ