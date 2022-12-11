أبو العينين: مؤتمر شرم الشيخ كان ناجحا ومصر لديها فرص للاستثمار في السياحة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي في مراكش بالمغرب.



رسم البسمة لدى كل الشعوب العربية



هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، منتخب المغرب؛ على تحقيقه إنجازا تاريخيا له وللعرب، بفوزه على البرتغال 1-0، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي في مراكش بالمغرب، التي نقلها برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد: إن البسمة التي حلت بالأمس على كل الشعوب العربية؛ جاءت من القلب.

وأضاف وكيل مجلس النواب: «الحمد لله أن وحدتنا البسمة على أرض المغرب الشقيق»، مضيفا: «للشعب المغربي العريق مَلِكًا وحكومة وشعبا، تهنئة من القلب؛ على فوزكم بالأمس، وتمنيات في القادم، بأن ينصركم الله نصرا عزيزا».



بضرورة تشكيل نظام الشراكة بين دول جنوب وشمال المتوسط

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه يشرف بتأسيسه لـ برلمان البحر المتوسط منذ أكثر من 15 عاما.

وأوضح أبو العينين: "أتساءل الآن ماذا حققنا ولماذا نحقق كل الآماني التي كنا نحلم بها جميعا، والآن نحن أمام أزمة صعبة للغاية ومعقدة جدا، لو كنا توقفنا أمام المقترحات التي كانت من قبل لما كنا في هذه الأزمات التي نعاني منها حالياً.

وأضاف أبو العينين خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي في مراكش بالمغرب: "تعلمون جميعا أن الجنوب لديه ثروات وموارد آن لنا أن نستثمرها الآن، وتعلمون جميعا أن احتفالنا اليوم بتكامل جديد من نوعه يجمع القارة الإفريقية مع القارة الآسيوية مع القارة الأوروبية وهذه له دلالة جديدة لإعادة تشكيل الشراكة".

وتابع محمد أبو العينين: "إفريقيا كما عرفنا هي قارة الموارد الطبيعية ونحن في شمال إفريقيا يمكن أن نتبني حلقة وصل بين شمال وجنوب المتوسط.

واستطرد: "لابد أن تكون هناك إرادة سياسية ترحب بهذه الشراكة الحقيقة وأن نتيقين بأن العالم كله يتغير وأن الخريطة الاقتصادية تتغير، فأين نحن من هذه التغير.

واسترسل: "أين الشراكة الأورومتوسطي من قارة إفريقيا، يجب أن يكون هناك برامج تنفيذية ويجب أن نعلم القيمة المضافة من الشراكة".

وشدد أبو العينين، على ضرورة وجود استراتيجية ببرامج واضحة يلتزم بها الجميع ولابد أن يكون المنتدى فرصة لبدء التنفيذ الفعلي لبرامج طموحة.

مؤتمر الشيخ كان ناجحا.. ووضع خسائر الدولة النامية نصب أعينه

وأكمل: "في مؤتمر شرم الشيخ الذى حضرته 153 دولة، مصر وضعت أجندة النقاش عن ضرورات يجب أن يحققها المؤتمر وكان شرم الشيخ مؤتمر التنفيذ وقد كان، ووضع نصب أعينه الدول النامية.

وأكد وكيل مجلس النواب، ضرورة تشكيل نظام الشراكة وحل المشكلات وتقديم إجابات لتأخير تنفيذ الطموحات السابقة بين دول إقليم المتوسط.

مصر لديها فرص كثيرة للاستثمار في السياحة

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته التي عرضها برنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن السياحة لها أهمية كبيرة؛ من حيث ارتباطها بمختلف الصناعات، بما في ذلك الفنادق والبنية التحتية والمواصلات والاستثمار.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أنه هناك تنوع في الأشكال السياحية بمصر؛ لوجود الاكتشافات الأثرية والشواطئ في مرسى مطروح والسواحل التي جذبت العديد من السياح من دول العالم.

واختتم النائب محمد أبو العينين، بالإشارة إلى أن العديد من الأشياء قد تحققت في مجال البنية التحتية والاكتشافات الأثرية في الأقصر وسوهاج وموقع الأهرامات، مؤكدا وجود فرص كثيرة للاستثمار في السياحة المصرية.

دول جنوب المتوسط تتمتع بثروات وقدرات يجب استثمارها

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن دول جنوب المتوسط تتمتع بثروات وقدرات وموارد كبيرة يجب استثمارها.

وتابع “أبو العينين”، "يجب إعادة تشكيل نظام الشراكة وحل المشكلات، وتقديم إجابات لتأخير تنفيذ الطموحات السابقة بين دول إقليم المتوسط".

محاولات التدخل في شئون مصر الداخلية منهج مرفوض

وأكد “أبو العينين”، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي في مراكش بالمغرب، أن أي دولة لا تسمح بالتدخل في شئونها الخاصة، مؤكدًا أن من يعتبر حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شئون الآخرين ليس له مكان بيننا، لافتا إلى أن مصر استطاعت تعزيز حقوق الإنسان في صورة استراتيجية وطنية.

ووجه النائب محمد أبو العينين، رسالة إلى العالم، بأن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية المصرية منهج مرفوض.