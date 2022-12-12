السعودية.. تنويه هام من مطار جدة للمسافرين بسبب حالة الطقس

أطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة تعليماته الإرشادية للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران للتعرف على مستجدات الرحلات، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة اليوم من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة له.

وقال المطار في بيان، إن تعليماته الإرشادية للمسافرين تأتي حرصًا على سلامتهم وتلافيًا لحدوث ازدحام داخل صالات المطار.

ونوّه المطار بضرورة تأكد المسافرين من مواعيد الرحلات عبر الناقل الجوي قبل التوجه للمطار.

وفي وقت سابق أمس، نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عدة لقطات مصورة توثق لحظة تأهب السلطات الأمنية في المدينة لحالة الطقس المتوقعة اليوم.

وقال الدفاع المدني في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر منطقتا المدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض وحائل وعسير وجازان والباحة بأمطار متوسطة في مجملها. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات والمعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنب المخاطر الناجمة عنها، متمنيةً السلامة".