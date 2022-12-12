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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات فضلا عن أماكن وتوقعات سقوط الأمطار اليوم.

وكشف خبراء الأرصاد أنه يسود اليوم الاثنين طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ، إذ ناشدت هيئة الأرصاد المسافرين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء في مناطق الشبورة.

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خريطة سقوط الأمطار 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت الأرصاد انها  تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 13
العاصمة الإدارية 24 13
6 أكتوبر 25 12
بنهــــا 24 13
دمنهور 24 14
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 14
دمياط 24 15
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 25 10
السويس 24 14
الزقازيق 24 13
شبين الكوم 24 13
طنطا 23 13
شلاتين 28 17
الإسكندرية 23 13
العلمين الجديدة 23 13
وادى النطرون 24 14
مطروح 23 14
السلوم 21 13
سيوة 24 10
العريش 25 14
رفح 24 15
الطور 26 12
كاترين 19 5
رأس سدر 23 13
نخل 25 4
طابا 24 14
نويبع 25 15
حلايب 26 19
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 25 14
مرسى علم 26 17
الفيوم 24 11
بني سويف 25 10
المنيا 26 8
أسيوط 26 8
سوهاج 25 9
قنا 26 10
الأقصر 27 10
أسوان 28 13
الوادي الجديد 26 7
أبوسمبل 27 11
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 26 20
 

 

الأرصاد طقس اليوم شبورة مائية الامطار درجات الحرارة حالة الطقس بالقاهرة والمحافظات اليوم

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