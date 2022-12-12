جيبوها يا لولاد.. ياسمين عز تحتفل بـ تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم

احتفلت الإعلامية ياسمين عز، بـ تأهل منتخب المغرب لدور نصف نهائي كأس العالم ، ونشرت عدة صور لها بقميص منتخب المغرب وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام .

وعلقت ياسمين عز: “جيبوها يا لولاد.. ديما مغرب ومازال مازال”.

ويذكر أن هنأت الإعلامية ياسمين عز، منتخب المغرب، بمناسبة الفوز على منتخب البرتغال، والتأهل لدور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.



وظهرت ياسمين، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، مرتديه تيشيرت منتخب المغرب، متحدثة باللكنة المغربية، قائلة :"مربوحة، مربوحة".



وأضافت ياسمين عز :"خلتونا نصدق إن مافيش حاجة اسمها مستحيل، وتقدروا تحققوا مزيد من الإنجازات".



وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا، وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في بطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز على نظيره البرتغالي، في بطولة كأس العالم قطر 2022.