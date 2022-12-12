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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 14524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2492 نقطة.

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تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 5959 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4029 نقطة.

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