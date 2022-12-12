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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علاء المنشاوي يوضح كواليس الاحتفال بـ47 عاماً على إنشاء متحف الأقصر |فيديو

متحف الأقصر
متحف الأقصر

قال الدكتور علاء المنشاوي مدير  متحف الأقصر  للفن المصري القديم، إنّ مصر تحتفل بالعيد السابع والأربعين لافتتاح المعهد، حيث سيستمر معرض المتحف الذي جرى تدشينه بالتعاون مع البعثة الإسبانية.

وأضاف المنشاوي خلال تصريحات عبر تطبيق زووم، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: "بدأنا في إطلاق مجموعة من ورش العمل مثل تعليم الطلاب كيفية الرسم على الزجاج وإعداد المعارض الخاصة بالصور مثل معرض خاص بصور الملك توت عنخ آمون ومعرض خاص بلوحات الملك توت عنخ آمون، ومعرض مؤقت لمجموعة من القطع المقلدة من إبداع طلاب الأقصر عن الملك توت عنخ آمون".

وتابع مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم: "ننظم اليوم ورشة عمل عن تاريخ متحف الأقصر للفن المصري القديم منذ بدايته عام 1975 ومسيرة المتحف، وووصلنا إلى ما يقارب من 3500 قطعة أثرية معروضة و3500 قطعة أثرية جرى تخزينها، ونسعى إلى اقتناء أكبر عدد من القطع الأثرية".

وأردف: "سنبدأ الاحتفالية بالترحيب بالضيوف واصطحابهم بجولات كثيرة في المتحف، بالإضافة إلى كلمة مدير البعثة الإسبانية العاملة في البر الغربي وهو شريك الاحتفال معنا اليوم وسنعرض الآثار التي اكتشفتها في مصر، ونقوم بتنظيم ورشة عمل للمشاركين في البعثة الإسبانية".
 

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