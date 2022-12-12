وزير التموين يسلم الشهادات والجوائز للفائزين في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية

نظمت كل من مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات احتفالية كبيرة في اليوم الثاني لفعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات، بمشاركة وفود عربية وأجنبية ولفيف من كبار العارضين المشاركين في معرض نيبو فى نسخته الثانية.



وشهد هذه الاحتفالية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ولفيف من كبار الشخصيات منتجي وموردي الذهب والمجوهرات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

وشملت الاحتفالية عرضًا للذهب والمجوهرات بأحدث التصميمات من جانب الشركات العالمية والمحلية بالتعاون مع مصمم الأزياء السوري ايمن لحموني، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مدينة الذهب بكافة مكوناتها، وكذلك إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز للمتسابقين ضمن مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية.

بدأ المصيلحي كلمته مرحبًا بكافة المشاركين والعارضين في المعرض، ولكافة الوفود المشاركة في الحفل، وأشار المصيلحي إلي أن تنظيم معرض نيبو للذهب والمجوهرات يأتي تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـــــــة.

وأكد المصيلحي أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية ممثل في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وكذلك مصلحة الجمارك المصرية والتي قامت باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج الدهب الخاص بالعارضين، أدى كل ذلك إلى نجاح تنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة.

كما قدم المصيلحي الشكر لكافة الضيوف والوفود العربية والأجنبية والأفريقية المشاركة في المعرض وفي الحفل من دول (تركيا وإيطاليا وفلسطين والامارات والسعودية ولبنان وتونس والجزائر وسوريا، والهند، وجنوب افريقيا… ولغيرها من الدول المشاركة، كما قدم الشكر للشعبة العامة للذهب والمجوهرات ومصلحة الجمارك المصرية والشركة المنظمة للمعرض وكذلك الشكر لمصلحة الدمغة والموازين.

وقدم شكرا خاصا لعزة فهمى – المصممة العظيمة والمشرف العام على الحفل والتي قامت مع فريق عملها بتقييم كافة الاعمال الفنية المشاركة في مسابقة تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية، وقدم الشكر أيضًا للدكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير.

واختتم المصيلحي كلمته بأهميته استمرار روح التعاون والعمل الجاد والدؤوب حتي يمكن استكمال منظومة العمل في مجال صناعة الذهب والمجوهرات وسيتم خلال الفترة القادمة تنظيم معارض واحتفاليات أخري وإقامة مشروعات مهمة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

وفي كلمته أشار هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ما نشهده اليوم هو ثمره عمل وتعاون منتجي وموردي الذهب في مصر أعضاء الشعبة العامة، ونحتفل اليوم بأبنائنا الذين شاركوا في المسابقة التي تبنتها الشعبة لتحفيز ودعم المبدعين والموهوبين في مجال تصميم المجوهرات، وهو واقع ملموس وحلم من أحلام الشعبة يتحقق علي ارض الواقع، وأضاف ميلاد أن هذه المسابقة التي تعد الأولي من نوعها التي يشهدها السوق المصري لفتح الباب امام المواهب الجديدة ودعمها في تنفيذ أعمالها وطرحها في الأسواق ويأتي ذلك بهدف خلق جيل جديد من مصممي الحلي والمجوهرات علي دراية بالمعايير الدولية وأحدث خطوط التصميمات العالمية.

ومن الجديد بالذكر أن افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات في نسخته الثانية الدولية يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2022, وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

حيث أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضاً دولياً من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من ٥٠٠ مشتري من أسواق الشرق والاوسط وإفريقيا، وتأتي هذه المشاركة الدولية الكبيرة كونها مؤشرا على استمرار تطور المنتج المصري في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول الي مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

هذا وقد تم توزيع الشهادات على المتسابقين وهم :

١.كارول حنوش

٢.مروة رفعت

٣.رشا الكاسر

٤.سلمى حلاوة

٥.بدور البدور

٦.زهرة حاجي

٧.سارة اشرف

وتم تسليم جوائز الفائزين وهم:

الفائز الثالث: سمر الشناوي

الفائز الثاني: امال فاروق

الفائز الأول: حبيبة عبدالقادر



