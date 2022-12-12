الرئيس التونسي يزور واشنطن للمشاركة في القمة الأميركية الإفريقية

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم "الإثنين"، زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر أربعة أيام، للمشاركة في القمة الأميركية الإفريقية بدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن في خضم ما يتردد عن نوع من التحسن في العلاقات بين واشنطن تونس وذلك بعد فترة من التوتر.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته فجر الإثنين، إن زيارة سعيد "جاءت إثر دعوة من بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي ستنعقد بواشنطن".

وتشهد العلاقات بين البلدين نوعا من التحسن بعد فترة من التوتر وذلك بسبب عدة عوامل أهمها التقارب التونسي الصيني الذي يخيف واشنطن وكذلك تمكن تونس من المضي في مسارها للإصلاح السياسي وضعف القوى المعارضة التي تعول عليها واشنطن وعدم قدرتها على حشد الشارع.