عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الألمانية تعلن تطبيق عقوبات جديدة على إيران

صدى البلد

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إن الإعدامات الأخيرة في إيران ما هي إلا محاولة لترهيب المحتجين، بعدما أعلنت طهران أنها نفذت حكم الإعدام علنًا بحق مدان ثالث ذي صلة بالاحتجاجات.

وأضافت الوزيرة الألمانية، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذه الإعدامات محاولة سافرة لترهيب الشعب وترويعه لعدم التعبير عن آرائه في الشارع لأنه يريد ببساطة العيش بحرية".. مؤكدة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري.

وأوضحت أنه بهذه الحزمة من العقوبات نستهدف خصوصًا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء، لافتة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحاول ترهيب الناس.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يفرض وزراء الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران على خلفية الحملة الأمنية التي تستهدف المحتجين فضلًا عن تزويدها روسيا مسيّرات تستخدم في الحرب على أوكرانيا.
 

وزيرة خارجية المانيا الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

مجموعة الزمالك.. المريخ السوداني: ملعبنا تحت الصيانة.. وسنحدد مكان المباريات لاحقا.. خاص

أخر دور.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى.. تفاصيل

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات الزمالك في مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات الأهلي مع القطن الكاميرون في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالبة

المواجهة السابعة.. قصة 12 مباراة جمعت الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

وكيل مجلس النواب: مصر لديها فرص استثمارية واعدة في السياحة

محكمة إيرانية تقضي بإعدام شقيقين من أذربيجان.. تفاصيل

إلغاء الحبس بسبب إيصالات الأمانة.. مشروع قانون يعالج أزمة الغارمات

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دود في حفاضات الأطفال.. أم تثير الجدل على السوشيال ميديا

عارضة أزياء تونسية.. من هي زوجة أشرف حكيمي التي أشعلت السوشيال ميديا|صور

مجوهرات لافتة.. بوسي شلبي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة من دبي

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد صورتها الصادمة.. تفاصيل زفاف ابنة عمرو دياب وشيرين رضا| فيديو

أرزق بطفل.. تعرف على أهم أمنيات ابنة أصالة .. فيديو

مصر دولة قانون.. نادية مصطفى تكشف مجريات التحقيقات بنقابة الموسيقيين| فيديو

الدنيا متظبطة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل استدعاء مصطفى كامل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ