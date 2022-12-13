عمومية "كهرباء دبي" توافق على دفع أرباح للمساهمين بقيمة 2.03 مليار درهم

وافق مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم على دفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم، للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2022 (مع آخر تاريخ استحقاق في 20 ديسمبر 2022) .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2022 برئاسة مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة [89.43%] من المساهمين.

وبلغت نسبة العائد خلال الـ 12 شهرًا التالية 6.64% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وقال مطر حميد الطاير إن الهيئة حققت نتائج قياسية هذا العام وارتفع صافي أرباحها بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن الهيئة في طريقها لتسجيل أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها " .

من جهته لفت سعيد محمد الطاير، إلى زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين لعام 2022 من 6.2 مليار درهم إلى 8.23 مليار درهم. وبناءً على سعر السهم في الطرح العام الأولي بقيمة 2.48 درهم، يبلغ عائد توزيعات أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي 6.64% لعام 2022.

ونوه إلى أن هذا المعدل يتجاوز معظم العائدات التي تقدمها الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق تداول، وشركات المرافق العالمية.