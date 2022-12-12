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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آفاق إصلاح وتطوير المحليات فى مصر .. موتمر لحماة الوطن بمطروح

انطلاق موتمر حملة
انطلاق موتمر حملة الوطن بمطروح

انطلق اليوم المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه حزب حماة الوطن بمطروح  لمناقشة محاور الحوار الوطنى.

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شارك فى فاعليات المؤتمر طارق بركات رئيس قطاع  شمال وغرب الدلتا  لحزب حماة الوطن   والنائب عيسي ابو تمر  رئيس حزب حماة وطن  بمطروح  بالإضافة عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة مطروح  وأعضاء الحزب .

تتضمن فاعليات المؤتمر  آفاق اصلاح وتطوير المحليات فى مصر مع الخروج  بأهم  التوصيات التى يسفر عنها المؤتمر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد دعا للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

 

انطلاق موتمر حملة الوطن بمطروح


 

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