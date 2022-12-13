شيفروليه تكشف عن نسختها الجديدة "افيو" 2023 .. صور

تواصل شركة شيفروليه من تعزيز تواجدها داخل السوق المكسيكي، بعد أن كشفت هناك عن نسختها الجديدة "افيو" موديل 2023، والتي تأتي بإطلالة خارجية تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشبابية، مع العديد من التجهيزات الداخلية.

ظهرت السيارة شيفروليه افيو 2023 وهي تحمل تصميم خارجي انيق، مع وجود مصابيح أمامية حادة المظهر، بالإضافة إلى مفهوم خماسي الأبواب يشمل مساحة التخزين الخلفية، مع مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

شيفروليه افيو 2023

وحصلت أيضا السيارة شيفروليه افيو 2023 على سبولير انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج، مع مساحة خلية، وحزمة من حساسات الحركة، بالإضافة إلى عواكس اضاءة على جانبي الصادم الخلفي، إلى جانب مصابيح خلفية انسيابية، وجنوط رياضية مروحية الشكل تجمع بين اللون الفضي والأسود.

شيفروليه افيو 2023

وتضم السيارة شيفروليه افيو 2023 مكابح قرصية، مع نظام ABS مانع للانغلاق، وخاصية التنبيه في حالة عدم ارتداء حزام الامان، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى العديد من التقنيات الداخلية والتي تساعد قائد المركبة.

شيفروليه افيو 2023

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه افيو 2023

على الرغم من عدم افصاح الشركة عن القدرات الفنية الخاصة بتلك النسخة، ولكن الإصدار الاحدث من افيو والمقدم بالسوق المكسيكي، يأتي بمحرك 1500 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يمكنه ضخ قوة قدرها 108 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، أو مانيوال من 5 سرعات.

شيفروليه افيو 2023

ويذكر أن القائمة السعرية الخاصة بالسيارة لم تحدد بعد، ولكن من المتوقع ان يتم طرحها في السوق المكسيكي خلال الربع الاول من العام القادم 2023.