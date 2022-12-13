الصين ترفض مزاعم فخ الديون قبل القمة الأمريكية الأفريقية

رفض سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين جانج ، أمس الإثنين ، اتهامات بأن بكين أغرقت دولًا أفريقية بالديون خلال منتدى قبل قمة أمريكية أفريقية ، مستشهدا بتقرير أن الدول الأفريقية مدينة بثلاثة أضعاف ديون المؤسسات الغربية.

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن عشرات القادة الأفارقة في قمة هذا الأسبوع في واشنطن العاصمة لمناقشة التحديات الملحة من الأمن الغذائي إلى تغير المناخ لأول مرة منذ أن عقدت إدارة أوباما قمة في عام 2014.

وأبلغ تشين حدثًا إخباريًا في سيمافور بواشنطن أن 'مساعدات الاستثمار والتمويل الصينية لأفريقيا ليست فخًا. إنها فائدة'.



وأضاف أن الدول الأفريقية يجب أن تكون أماكن للتعاون الدولي ، بما في ذلك بين الصين والولايات المتحدة ، لصالح الأفارقة ، وليس 'ألعاب جيوسياسية'.



واستشهد تشين بدراسة أجرتها الجمعية الخيرية البريطانية ، عدالة الديون ، في يوليو، والتي قالت إن الدول الأفريقية مدين لها بثلاثة أضعاف ديون المؤسسات الغربية مقارنة بالصين.

وقال تشين 'الصين ليست أكبر دائن للديون الأفريقية'. 'الدين المملوك للصين هو مبلغ ضئيل فقط.'



وأضاف تشين 'يمكنك أن ترى المستشفيات والطرق السريعة والمطارات والملاعب' ، داعيًا إلى اتخاذ 'إجراءات ملموسة وعملية' من القمة الأمريكية لمساعدة إفريقيا.



يقول المحللون إن الصين لا تزال أكبر مقرض ثنائي لإفريقيا في العقد الماضي ، على الرغم من انخفاض التزامات القروض الجديدة في السنوات الأخيرة.

في العام الماضي ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن على واشنطن أن تفعل أشياء مختلفة لمساعدة إفريقيا في احتياجات بنيتها التحتية بعد تصريحات إدارة ترامب المهينة بشأن الدول الأفريقية.

وقال أيضًا إن الوقت قد حان للتوقف عن التعامل مع القارة باعتبارها موضوعًا للجغرافيا السياسية ، بل باعتبارها لاعباً رئيسياً بمفردها.



شددت سياسة بايدن الخارجية على الترويج للدول الغربية كقوة موازنة للصين ، أكبر منافس جيوسياسي للولايات المتحدة ، لكن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أنهم لا يطلبون من الشركاء الأفارقة الاختيار بين واشنطن وبكين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين إن 50 وفدا مدعوا أكدوا أنهم سيشاركون في قمة واشنطن - 49 دولة والاتحاد الأفريقي.



وصف المسؤولون الأمريكيون ، الذين واجهوا انتقادات لتجاهلهم إفريقيا ، الإقراض الصيني بأنه 'مفترس' ويؤدي إلى 'شراك ديون' محتملة. تركز الولايات المتحدة الآن على تسهيل الاستثمار الخاص.



وقال نائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفز ، متحدثا في وقت سابق في المنتدى ، إن الصين كانت أكبر مستثمر في أفريقيا ، وإن الشركات الأمريكية لم تكن دائما مهتمة بالمشاركة في مشاريع التنمية.



وقال جريفز: 'أبعدنا أعيننا عن الكرة ، إذا جاز التعبير ، ويتعين على المستثمرين والشركات الأمريكية اللحاق بالركب'.