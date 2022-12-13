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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنظم ندوة بقرية طنان عن "دور المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور  جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب  قافلة بقرية طنان مركز قليوب  حيث تناولت تنظيم ندوة عن " دور المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ".

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وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة تم تنسيقها مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  و ولاء صلاح مدير التواصل المجتمعى بالمحافظة ، وحاضر فيها الدكتورة مي رشوان مدرس علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب .
وتناولت الندوة التوعية حول دور المرأة الحيوي في المجتمع متمثل في كيفية النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهن  علي الاستمرار ، وتعريفهن بكافة البرامج والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المرأة اقتصاديا  وأهمها مبادرة : مشروعك ، ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وقروض صندوق التنمية المحلية وذلك للمساهمة في التنمية المجتمعية ، والنهوض بدورها اقتصاديا واجتماعيا ، وايجاد مصدر دخل ثابت لهن.
واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الحضور عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها ، ومحاولة التغلب على اهم المعوقات التى قابلتهن من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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