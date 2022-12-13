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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يتزين استعدادا لاحتفالات العام الجديد.. صور

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، الاستعداد للاحتفال باعياد رأس السنة الميلادية "الكريسماس" مع المسافرين من خلال تزيين صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس وهدايا بابا نويل.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق، على تزيين صالات السفر والوصول، احتفاءا بالعام الجديد، فيما لاقت استحسان كبير بين المسافرين المترددين على الصالات.

وحرص المسافرون على التقاط الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل واشجار الميلاد احتفالا باقتراب اعياد رأس السنة المالية .

على الجانب الأخر، ناشدت مصر للطيران المسافرين، ضرورة مراعاة الوقت اللازم لإنهاء إجراءات السفر على رحلاتها الجوية تزامنا مع فترة الأعياد والكريسماس وإجازات منتصف العام وحرصًا من الشركة على تيسير إجراءات السفر على عملائها.

وجاءت الرحلات على النحو التالي:

الرحلات الدولية: ضرورة التواجد بالمطار 4 ساعات قبل موعد الإقلاع المحدد على التذكرة، علمًا بأنه يتم غلق الكاونتر قبل 60 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد.

الرحلات الداخلية: ضرورة التواجد في المطار 2hrs و30 دقيقة قبل موعد الإقلاع المحدد على التذكرة، علمًا بأنه يتم غلق الكاونتر قبل 30 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران على الأرقام التاليه من داخل مصر: 1717 أو 090070000، كما يمكن التواصل مع أي من مكاتب مبيعات مصر للطيران المتاحة بمدينتكم.

 

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي ميناء القاهرة الجوي

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