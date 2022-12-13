ثلاثة أيام مكثفة.. ننشر جدول أعمال القمة الأفريقية الأمريكية

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء في واشنطن ، قمة أفريقية أمريكية، بحضور نحو 50 من قادة دول القارة السمراء بهدف البحث عن بوصلة تواجه تحديات العصر وتلبي احتياجات وآمال القارة الأفريقية، وتشكل فرصة للاستماع إلى تطلعاتها والوفاء بها.

واستنادا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، نستعرض جدول أعمال القمة التي تبدأ اليوم وتستمر حتي بعد غد الخميس.

الثلاثاء: عقد "منتدى القادة الشباب الأفارقة والشتات" و "منتدى المجتمع المدني"، واجتماع وزراء التجارة بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وعقد عدة منتديات آخريات مثل: منتدى الفضاء الأمريكي الأفريقي، ومنتدى السلام والأمن والحكم.

الأربعاء: انعقاد منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي مع الاستماع إلي الملاحظات الرئيسية من الرئيس الأمريكي. وفي المساء، يقام حفل عشاء قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

الخميس: انعقاد جلسة القادة تحت عنوان: الشراكة في جدول أعمال 2063 وتتوزع على ثلاث جلسات. وفي المساء، من المقرر عقد غداء عمل القادة تحت عنوان شراكات متعددة الأطراف مع أفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. وبعد ذلك، سيتم التقاط صورة جماعية للقمة وعقد جلسة القادة تحت عنوان: تعزيز الأمن الغذائي ومرونة النظم الغذائية.