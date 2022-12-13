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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال تقديم الخدمات الطبية لعلاج غير القادرين بالأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، أنه جار حاليا استكمال تقديم الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجًا ولعلاج غير القادرين بالأقصر، وذلك من خلال استكمال تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب والعيون وتسليم الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وذلك اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي .

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وأشاد  محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم  ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الأقصر حيث تستهدف خلال الشهر الجارى إجراء 45 عملية قلب لمفتوح وقسطرة علاجية بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب في المحافظات المختلفة وعلى أيدى نخبة من أفضل جراحى القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليا ودوليا وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار شعبان إلى انه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى ل 55 مريض في محافظة الأقصر لشهر ديسمبر من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبيه من غير القادرين بالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في الأقصر فى إنقاذ حياة أكثر من 599 مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من 29,521 مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 7,166عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 7,200 نظارة طبية على غير القادرين .

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