الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم كبير من قبل متابعينه على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، بعد نشره مشهدا من مسلسله الجديد العمدة ، وهو يقوم فيه بضرب ممثل مساعد “ بالقفا ” .

وعلق محمد رمضان قائلاً : جعفر العمدة بيصبح و بيقولكم رمضان يجمعنا و العمدة يدلعنا . وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح ".

صورة من الفيديو الذى قام بنشره محمد رمضان

صورة من الفيديو الذى قام بنشره محمد رمضان

وعلي الرغم من أن المشهد يعد جزءا من عمل درامي، إلا أن محمد رمضان تعرض الى هجوم شديد من قبل الجمهور رافضين نشر هذا المقطع حتي لا يتعرض الممثل المساعد للأذى النفسي، كون أن المشهد مجتزأ من عمل درامي، مما يعرض أسرته وأصدقاءه لأذى نفسي.

جانب من التعليقات

جانب من التعليقات

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.



