بيهينه.. هجوم نارى على محمد رمضان بسبب فيديو مع كومبارس

شن عدد من الجمهور هجوما شرسا على محمد رمضان ، بعد نشرة مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد العمدة وهو يتطاول بالاعتداء على كومبارس، وهو الأمر الذى دفع جمهوره لوصف ما فعله بالإهانة للكومبارس.

ونشر محمد رمضان ، مقطع فيديو من كواليس المسلسل وهو يظهر بالزى الصعيدى ووجه ضربة لشخص خلال المشهد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو : "جعفر العمدة بيصبح وبيقولكم رمضان يجمعنا والعمدة يدلعنا، وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح.

وتلقى محمد رمضان عديد من التعليقات التى وصفت المشهد بنوع من الإهانة للكومبارس المشارك فى العمل.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.

وسبق أن شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان داخل طائرة خاصة، أثناء عودته إلي مصر بعد حفله بالسعودية، ولفت انتباه الجمهور رقصه مع المضيفة على اغنيته السلطان.