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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

تطبيق الصور Lensa
تطبيق الصور Lensa AI

يبدو أن تطبيق Lensa AI  الخاص بـ تعديل الصور الشخصية لم ينجُّ من الخداع، إذ اكتشف خبراء مؤخراً أنه من الممكن خداعه لإنشاء صور NSFW، والتي تعني "غير آمن للعمل"، ويتم استخدامها عموماً على الصور والفيديو والمنشورات التي تحتوي محتوى عنفي أو غير لائق.

 

استفزاز الذكاء الصنعي

 

الرئيس التنفيذي لشركة Prisma للبرمجيات مالكة تطبيق لينسا، أندريه أوسولتسيف، قال حين تم اطلاعه على النتائج، إن خداع لينسا لا يمكن أن يحدث إلا في حال تم استفزاز الذكاء الصنعي عمداً، لإنشاء محتوى غير لائق، لافتاً أن هذا يمثل انتهاكاً لشروط استخدام التطبيق.


التطبيق حاز على إعجاب الكثير من المشاهير، مثل المطربة الإماراتية أحلام والفنانة درة والفنانة هنا الزاهد.

ولمعرفة المزيد حول تطبيق Lensa AI وأبرز عيوبه.. تابع الفيديو جراف التالي..

Lensa AI تعديل الصور الشخصية غير آمن استفزاز الذكاء الصنعي لينسا أندريه احلام

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