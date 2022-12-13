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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة بقرية الدكة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

قال المهندس ناحج مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأسوان على إنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واصلت وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة ) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

 

وأشار ناجح مصطفى بالقيام بتفقد المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 توابع بإجمالى 15 ألف نسمة، كما أنه تم سحب عملية إنشاء مدرسة الدكة الإعدادية الجديدة وإنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب كشتمنه غرب من الشركة المنفذة وذلك بعد رصد تباطؤ فى نسب التنفيذ.

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محافظ أسوان يتابع تنظيم أمسية فنية ثقافية وقافلة طبية مجانية لأهالي قرية البصيلية

مشروعات حياة كريمة

وأضاف مدير وحدة حياة كريمة إلى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات المحافظ لتكثيف الجهود المبذولة والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

 

وتابع بأنه تم تفقد مشروع إنشاء مكتب بريد قرية الأمبركاب بنسبة 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بالدكة ، وأيضاً مشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود ، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الإمبركاب ، ومشروع تطوير المبنى الإدارى والملعب الخماسي بكشتمنه شرق  بنسبة 95 %  لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع تطوير المبنى الإدارى لمركز شباب دابود ، ومشروع تركيب خط وشبكات الطرد بمحطة الصرف الصحى بدابود بنسبة 90 % لكل منهما ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بقروى الدكة وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ 70 %  .

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أمسيات ثقافية

وكان قد نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أمسية توعوية ثقافية شهدها 600 مواطن من أهالى قرية البصيلية قبلى بمركز إدفو تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأن الأمسية تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية وذلك ضمن سلسلة أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والصحى داخل قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

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