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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوقع اتفاقية المرحلة الجديدة لمشروع تحسين مياه الشرب بالسيل وعزب كيما

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إتفاقية المرحلة الجديدة لمشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى، وذلك استكمالاً للنجاحات والإنجازات التى شهدتها عدد من مناطق شرق مدينة أسوان ، وفى بشرى سارة لأهالى منطقة السيل، وعزب كيما.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، اليوم مع وفد الوكالة السويسرية للتنمية والذى يضم كل من ريس برنارد نائب مدير البرنامج ، ومديحة عفيفى مدير المشروع ، والمهندس أشرف صبرى منسق المشروع، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، وأيضاً العميد يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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تحسين مياه الشرب

وأكد اللواء أشرف عطية ، أن هذا المشروع الحيوى والذى سيلبى إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، وهو الذى سيتزامن مع تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى للبنية التحتية داخل مناطق شرق المدينة منها مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3 / يوم مستقبلياً ، بجانب تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ ، بالتعاون البناء والمثمر من الجانب السويسري فى توجيه منح الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمشروعات هادفة َتنموية تحقق التنمية المستدامة ، كما أن المشروع سيتم تشغيله بتكنولوجيا حديثة ومتقدمة، فضلاً عن تنفيذ مكونى الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذا تكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة.

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مشروعات متنوعة

وشهد اللقاء إستعراض أهداف ومحاور تنفيذ المرحلة الجديدة لمشروع تحسين إدارة مياه الشرب بمنطقة السيل بمكوناتها الثلاثة استكمالاً للمشروعات السابقة والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة .

ويأتى ذلك ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى تم تنفيذ مكون الحوكمة وتأهيل قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب تنفيذ العديد من قوافل التوعية ومحلات طرق الأبواب لرفع درجة الوعى لدى المواطنين وتفعيل مشاركتهم ودورهم فى التعامل والحفاظ على استمرارية التشغيل والإستدامة .

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