جمعية الأورمان بأسوان تنفذ 5614 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تنفيذ عدد 5614 مشروع تنموي لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة أسوان منذ بداية العمل فى النشاط إلى الآن.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التى تشهدها الدولة فى شتى المجالات.

تحسين مستوى المعيشة

وأكد محمد يوسف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

فيما أفاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة إلى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات فى مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين فى المجتمع.

وأشار ممدوح شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

قوافل طبية

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسوان تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

وكان قد وقع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على إتفاقية المرحلة الجديدة لمشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى، وذلك استكمالاً للنجاحات والإنجازات التى شهدتها عدد من مناطق شرق مدينة أسوان ، وفى بشرى سارة لأهالى منطقة السيل، وعزب كيما.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان اليوم مع وفد الوكالة السويسرية للتنمية والذى يضم كل من ريس برنارد نائب مدير البرنامج ، ومديحة عفيفى مدير المشروع ، والمهندس أشرف صبرى منسق المشروع، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، وأيضاً العميد يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.