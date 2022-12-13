فحص 1631 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية بمركز سمنود ضمن حياة كريمة

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان.

أشار الدكتور محمود سليم ، إلى حرص قطاع خدمة المجتمع على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة موضحا أن قافلة اليوم شاركت فيها كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ كما شاركت كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1631 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 122 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 111 في عيادة الاطفال، و 174 بالعظام، و 124 جلدية، 125باطنة، و 102 مسالك بولية، و 178 أنف وأذن، و 42 جراحة عامة، و 111 صدر، و 64 نفسية وعصبية ،198 جراحة العيون ،44قلب واوعية دموية ،النساء 34،الاسنان112، التحاليل 92 ،مضيفاً أنه تم تحويل 130 حالة بواقع 23 جراحة المخ والاعصاب، 4 اطفال ، 14 عظام ، 6 جلدية ، 4باطنة ، 8مسالك بولية، 24 انف واذن وحنجرة ، 12جراحة عامة ، 4نفسية وعصبية ، 24 جراحة العيون ،3 قلب واوعية دموية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 10 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.