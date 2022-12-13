عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فحص 1631 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية بمركز سمنود ضمن حياة كريمة

صدى البلد

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ الغربية: تشميع 43 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

أكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى القرى  الأكثر احتياجا، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم  خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء  بالمجان.

txt

محافظ الغربية: تشميع 43 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

أشار الدكتور محمود سليم ، إلى حرص قطاع خدمة المجتمع على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة موضحا أن قافلة اليوم شاركت فيها كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ كما شاركت كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1631 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 122 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 111 في عيادة الاطفال، و 174 بالعظام، و 124 جلدية، 125باطنة، و 102 مسالك بولية، و 178 أنف وأذن، و 42 جراحة عامة، و 111 صدر، و 64 نفسية وعصبية ،198 جراحة العيون ،44قلب واوعية دموية ،النساء 34،الاسنان112، التحاليل 92 ،مضيفاً أنه تم تحويل 130 حالة بواقع 23 جراحة المخ والاعصاب، 4 اطفال ، 14 عظام ، 6 جلدية ، 4باطنة ، 8مسالك بولية، 24 انف واذن وحنجرة ،  12جراحة عامة ، 4نفسية وعصبية ، 24 جراحة العيون ،3 قلب واوعية دموية.

محافظ الغربية: تشميع 43 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 10 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية جامعة طنطا مبادرة حياة كريمة قافلة طبية كلية الصيدلة الرعاية الصحية حياة كريمة مواعيد الغلق الجديدة الخدمات الطبية القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد .. ماذا فعل مرتضى منصور مع نائب وعضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

ياسمين عز تكشف حقيقة إيقاف برنامج "كلام الناس"

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: تشميع 43 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

ترشيحاتنا

برنامجها توقف ولا مكمل..5 تصريحات عن الرجال وضعت ياسمين عز في مأزق

إلحق.. إلغاء كارت تكافل وكرامة القديم بداية من يناير| اعرف السبب والبديل

وزير الشباب والرياضة يهنئ ياسر إدريس لفوزه بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.9% وتربح 26.1 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

عمرو دياب برفقة ابنه وأصدقائه فى أحدث ظهور له.. صور

بعد نفوق الدواجن في حريق.. القبض على صاحب مزرعة الإسماعيلية بتهمة الإهمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الفلافل الهشة

مجربة ومضمونة.. 4 أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

مش دور برد .. أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا| تعرف عليها

فيديو

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

بعد قرار الوزير.. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

برودة شديدة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ