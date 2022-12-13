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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: عواقب دعم إيران للحرب ضد أوكرانيا ستكون أكبر بكثير من فوائد التعاون

صدى البلد

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع فريقي الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين، مؤكدا أن "الجانب الأوكراني قدم للجانب الإيراني أدلة كافية على إمداد روسيا بالأسلحة الإيرانية خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وقال نيكولينكو "لم نتفاجأ من اعتراض الجانب الإيراني الأخير بشأن إمداد طهران لموسكو بالأسلحة، ولذا خلال الاجتماع التقني، قدم الخبراء الأوكرانيون أدلة كافية للإيرانيين، بما في ذلك مئات الوقائع المسجلة عن قصف أراضي أوكرانيا بواسطة طائرات بدون طيار إيرانية الصنع"، وفقا لوكالة أنباء /أوكرين فورم/ الأوكرانية.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية بالقول "بغض النظر عن كيفية استمرار طهران في تجنب الاعتراف بالإمدادات العسكرية لموسكو، أبلغنا الجانب الإيراني أن عواقب دعم الحرب ضد أوكرانيا ستكون أكبر بكثير من الفائدة المحتملة من التعاون مع روسيا".

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، مؤخرا، أنه أرسل مقترحا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات بدون طيار الهجومية.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
 

وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا قصف أراضي أوكرانيا

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