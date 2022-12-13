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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنشاء منازل ومساعدات للمرضى.. تعرف على إنجازات محافظة مطروح في الجوانب الإنسانية

صدى البلد

_إنشاء  134 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة

_وتوزيع مبلغ 300  ألف جنيه علي العرائس الأيتام

_5  مليون جنيه تكاليف علاج لعدد 580 مواطنا

 

حرصت محافظة مطروح على اقديم عدد من الخدمات الانسانية لتخفيف العبء على المواطنين من خلال تقديم مالية لغير القادرين من أبناء المحافظة كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها خلال ثلاث سنوات  بمبلغ ( 12,3) مليون جنيه 

وأضاف أنه من هذه المبالغ   ( 5)  مليون جنيه تحمل تكاليف علاج لعدد 580 مواطنا  بمستشفيات  داخل وخارج المحافظة وذلك لرفع العبء عن كاهلهم ومراعاة لحالاتهم الصحية  وعمل 12 ألف بطاقة رقم قومى وأوراق ثبوتية لعدد 92 سيدة و13 حالة ساقطة قيد للسيدات فى الصحراء بالمجان بالتعاون مع السجل المدنى.
 

وأوضح محافظ مطروح أنه تم أيضا تطوير مركز علاج الإدمان و إنشاء إدارة ووحدة السلوم الاجتماعية  وهدم وإنشاء  134 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة بعدد خمس قرى بالمحافظة.
 

وأشار أنه تم  تطوير مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد وصرف معاشات ومنح لمصابى الألغام بالمحافظة ومراكزها بلغت قيمتها 2.7 مليون  وصرف مساعدات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بلغت قيمتها 63.1  مليون و صرف معونات نقدية لمتضرري التصحر والجفاف بقرى ونجوع المحافظة والمناطق المتضررة بلغت قيمتها 6.7 مليون جنيه.

 
 

وتابع أنه تم أيضا  توزيع  425 مشروع أغنام بقرى  ضمن مشروع فرصة  بقيمة إجمالية  4.2 مليون و توزيع  40 طن لحوم مجمدة وتوزيع  8 آلاف  كرتونة مواد غذائية  و 7 آلاف  لحاف وبطانية على الأسر الاكثر احتياجا   وتوزيع مبلغ 300  ألف جنيه علي العرائس الأيتام بالمحافظة بواقع 10 آلاف لكل عروسة للمساهمه فى زواج اليتيمات.

مطروح محافظة مطروح مبادرة حياة كريمة محافظ مطروح حياة كريمة الأكثر احتياجا

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