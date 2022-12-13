إنشاء منازل ومساعدات للمرضى.. تعرف على إنجازات محافظة مطروح في الجوانب الإنسانية

_إنشاء 134 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة

_وتوزيع مبلغ 300 ألف جنيه علي العرائس الأيتام

_5 مليون جنيه تكاليف علاج لعدد 580 مواطنا





حرصت محافظة مطروح على اقديم عدد من الخدمات الانسانية لتخفيف العبء على المواطنين من خلال تقديم مالية لغير القادرين من أبناء المحافظة كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها خلال ثلاث سنوات بمبلغ ( 12,3) مليون جنيه

وأضاف أنه من هذه المبالغ ( 5) مليون جنيه تحمل تكاليف علاج لعدد 580 مواطنا بمستشفيات داخل وخارج المحافظة وذلك لرفع العبء عن كاهلهم ومراعاة لحالاتهم الصحية وعمل 12 ألف بطاقة رقم قومى وأوراق ثبوتية لعدد 92 سيدة و13 حالة ساقطة قيد للسيدات فى الصحراء بالمجان بالتعاون مع السجل المدنى.



وأوضح محافظ مطروح أنه تم أيضا تطوير مركز علاج الإدمان و إنشاء إدارة ووحدة السلوم الاجتماعية وهدم وإنشاء 134 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة بعدد خمس قرى بالمحافظة.



وأشار أنه تم تطوير مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد وصرف معاشات ومنح لمصابى الألغام بالمحافظة ومراكزها بلغت قيمتها 2.7 مليون وصرف مساعدات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بلغت قيمتها 63.1 مليون و صرف معونات نقدية لمتضرري التصحر والجفاف بقرى ونجوع المحافظة والمناطق المتضررة بلغت قيمتها 6.7 مليون جنيه.





وتابع أنه تم أيضا توزيع 425 مشروع أغنام بقرى ضمن مشروع فرصة بقيمة إجمالية 4.2 مليون و توزيع 40 طن لحوم مجمدة وتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية و 7 آلاف لحاف وبطانية على الأسر الاكثر احتياجا وتوزيع مبلغ 300 ألف جنيه علي العرائس الأيتام بالمحافظة بواقع 10 آلاف لكل عروسة للمساهمه فى زواج اليتيمات.