رسميا.. تعرف على موعد وشكل امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023

كشف الكاتب رفعت فياض، مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم”، موعد وشكل امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023.



وأضاف “فياض”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لـ أولى وثانية ثانوية عامة والطالب الذي لم يحصل على التابلت حتى 15 ديسمبر يمتحن ورقيا، ومن حصل يمتحن إلكترونيا.

بداية شهر يونيو



وتابع مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، أن موعد امتحان الثانوية العامة في بداية شهر يونيو المقبل سنة 2023، لافتا إلى أن الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة مثل العام الماضي ماعدا الأسئلة المقالية.

