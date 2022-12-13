حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج صفوف النقل والثانوية العامة.. فيديو

كشف الكاتب رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، حقيقة إلغاء أجزاء من المناهج الدراسي في الفصل الدراسي الأول في امتحانات صفوف النقل والثانوية العامة.



وأضاف رفعت فياض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد إلغاء أي جزء من المقرر لـ المناهج الدراسي في النصف الأول من العام الدراسي الحالي في صفوف النقل والثانوية العامة.

من رابعة ابتدائي وحتى ثانية ثانوي



وتابع رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، أنه يتوقع عدم إلغاء أي جزء من المناهج في الفصل الدراسي الثاني من رابعة ابتدائى وحتى ثانية ثانوي.

