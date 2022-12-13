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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشرى سارة.. تيسيرات جديدة في قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. فيديو

استيراد السيارات
استيراد السيارات

أكد الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه تم إلغاء تصديق جميع الأوراق الخاصة المتعلقة باستيراد السيارات من المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع القنصلية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة توفر على المواطنين العديد من الأموال الطائلة بالإضافة إلى الوقت في سرعة الحصول على السيارة.

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وأضاف عادل حنفي، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تساعد المصريين على شراء السيارات توفير مبالغ طائلة، كما من أبرز الأوراق التي تم ألغاها من تصديق الأوراق المتعلقة بالفاتورة.

وأوضح الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه يجب على مجلس الوزراء عند تطبيق قانون معين خاصة عندما يتعلق بالمواطنين بالخارج يجب عقد دورات نقاشية مع الطلاب من معرفة المعوقات والعمل على حلها ثم تم طرح القانون.

وتابع الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، : أن هناك العديد من المطالب التي يجب على المسؤولين حلها ومساعدة المصريين من أجل الاستفادة من قانون استيراد السيارات، موضحًا أن المدة المحددة لوضع وديعة في البنك ضيقة جدَا وتحتاج إلى مهلة إضافية، لأن المواطن المقيم بالخارج يحول الأموال لأهله بصورة مستمرة في مصر.

وأردف عادل حنفي، أن استيراد السيارات من الدول الأوروبية لا يكلف المواطن التكاليف التي يدفعها عند شراء سيارة في دولة عربية.

 

أبرز المطالب التي تم طرحها

 

وأكد عادل حنفي، أن أبرز المطالب التي تم طرحها عليها مع وزيرة الهجرة أثناء زيارتها للمملكة حول استيراد السيارات من الخارج، ومن أبرزها يتم إلغاء المدة المحددة بشأن الوديعة، بالإضافة إلى وضع بند حظر على بيع أي سيارة لمدة خمس سنوات يتم شراؤها من الخارج .

وأوضح عادل حنفي، أن منذ إعلان قانون استيراد السيارات تم تحويل 150 مليون دولار من داخل مصر للخارج رغبة من المواطنين وأصحاب المعارض في شراء السيارات من الخارج.    


 

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