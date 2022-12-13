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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الخارجية: القمة العربية الصينية تعود بالنفع على جميع الأطراف.. فيديو

السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم  وزارة الخارجية ، إن القمة العربية الصينية لها خصوصية كبيرة، وبالأخص أن الصين لم تعد دولة نامية وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن التعاون مع الصين من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين. 

ولفت إلى أن العلاقات مع الصين قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. 

وأوضح أبو زيد، أن القمة العربية الصينية انطلقت في ظل أزمة اقتصادية عالمية، وهو ما أكسب القمة أهمية خاصة. 

 

 

المتحدث باسم وزارة الخارجية توك شو السفير أحمد أبوزيد برنامج الحياة اليوم الصين

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