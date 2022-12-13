إدارة بايدن تسعى لإنهاء حالة الفتور مع إفريقيا.. تقرير

عرضت برنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «إدارة بايدن تسعى لإنهاء حالة الفتور مع إفريقيا».

وقال التقرير: «تحولات كبيرة يشهدها العالم مؤخرا، فما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية يختلف بالطبع عما بعد الحرب، وفي ظل هذه التغيرات تحاول الولايات المتحدة إنهاء حالة الفتور بينها وبين القارة السمراء منذ آخر قمة أمريكية إفريقية في عام 2014».

وأضاف: «على الرغم من الاهتمام المقصور على الشق الأمني فقط في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما فإن إدارة بايدن تأخذ مسارا مختلفا في محاولة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا بأبعادها الشاملة أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية أيضا، فسياسيا تسعى الولايات المتحدة إلى كسب دعم وتأييد الدول الإفريقية في مواجهة روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية».

وتابعت: «فقد صوتت 23 دولة إفريقية لصالح روسيا في الأمم المتحدة، كما أن بلورة رؤية إفريقية موحدة على المستوى السياسي تعد أمرا بالغ الأهمية للولايات المتحدة ليس في قضية بعينها ولكن على المستوى الدولي، إذ يبلغ عدد دول القارة 54 دولة، تصبح الولايات المتحدة في وضع آمن إذا استطاعت كسب الموقف السياسي لصالحها».