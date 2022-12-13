أمريكا تعتزم إنشاء مكتب للأمن الصحي العالمي

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن اليوم الافتتاحي من القمة الأمريكية الإفريقية تناول معظم القضايا التي تهم القارة الإفريقية، سواء قضايا الأمن والصحة والحوكمة والديمقراطية والحكم الرشيد، ومشاركة الشباب الفاعلة في الحكم.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أنه كذلك هناك أمور أخرى تحدثت فيها هذه الجلسات مثل الأمن المائي والصحي، كما جرى الحديث عن أمور كثيرة في جلسات اليوم، وأبرز ما حدث فيها هو وجود مسؤولين أمريكيين مهمين هما نائبة الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الذي كان لديه إعلانا هاما اليوم بعزم الولايات المتحدة إنشاء مكتب دولي يعنى بالأمن الصحي والدبلوماسية الصحية.

وتابع أن وظيفة هذا المكتب ستكون مكافحة الفيروسات بشكل عالمي، حيث لا يريدون تكرار ما حدث إبان انتشار فيروس كورونا، عندما ذهبت كل دول لمكافحة الفيروس بنفسها بل سيكون هناك تعاون دولي لمكافحة باقي الفيروسات، ليس فيروس كورونا فقط ولكن الإنفلونزا والإيبولا وغيرها.