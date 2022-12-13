عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا تعتزم إنشاء مكتب للأمن الصحي العالمي

القمة الأمريكية الإفريقية
القمة الأمريكية الإفريقية

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن اليوم الافتتاحي من القمة الأمريكية الإفريقية تناول معظم القضايا التي تهم القارة الإفريقية، سواء قضايا الأمن والصحة والحوكمة والديمقراطية والحكم الرشيد، ومشاركة الشباب الفاعلة في الحكم.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أنه كذلك هناك أمور أخرى تحدثت فيها هذه الجلسات مثل الأمن المائي والصحي، كما جرى الحديث عن أمور كثيرة في جلسات اليوم، وأبرز ما حدث فيها هو وجود مسؤولين أمريكيين مهمين هما نائبة الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الذي كان لديه إعلانا هاما اليوم بعزم الولايات المتحدة إنشاء مكتب دولي يعنى بالأمن الصحي والدبلوماسية الصحية.

وتابع أن وظيفة هذا المكتب ستكون مكافحة الفيروسات بشكل عالمي، حيث لا يريدون تكرار ما حدث إبان انتشار فيروس كورونا، عندما ذهبت كل دول لمكافحة الفيروس بنفسها بل سيكون هناك تعاون دولي لمكافحة باقي الفيروسات، ليس فيروس كورونا فقط ولكن الإنفلونزا والإيبولا وغيرها.

 

القمة الأمريكية القاهرة الإخبارية واشنطن الصحة قضايا الأمن الولايات المتحدة القمة الأمريكية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

5 أبراج يتزوج مواليدهم على مراته في السنة الجديدة.. تعرفي عليهم

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

تعرف على أجندة على هامش حضوره القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن

السيسي يصل واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية

مونديال ميسي؟.. الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم 2022 بثلاثية في شباك كرواتيا

فتاة سورية أشعلت السوشيال ميديا بمرضها الغريب.. فما أسباب اضطراب الضحك

بايدن يستضيف قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا لتعزيز الشراكة بين بلاده والقارة

ألفاريز يسجل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك كرواتيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في الحلبة والشمندر.. طرق علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال

لحظة سقوط رأس شاب هندي أسفل عجلات حافلة.. ونجاته بمعجزة

بتقلد رانيا يوسف.. كيت هدسون بدون بطانة في برنامج تلفزيوني

بعد كشف حقيقة توقف برنامجها..5 صور لـ ياسمن عز وضعتها فى مأزق

فيديو

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

أسرار الوفاة الغامضة للحسناء كاميليا.. هل أمر الملك فاروق باغتيال عشيقته؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ