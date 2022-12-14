عظامه تتآكل.. حكاية مبكية للطفل محمود|يجري 13 عملية ويعاني من ضمور العضلات..شاهد

حالة من الحزن والاسى والمرارة والالم تسيطر على أسرة الطفل محمود عاطف عويس ، الذى يبلغ من العمر 14 عاما ، أجرى خلالها 13 عملية جراحية ، منها 7 عمليات بمستشفى ابو الريش بالقاهرة ، وعمليتين فى مستشفى سوهاج المركزي و4 عمليات فى مستشفى خاص بمحافظة الفيوم وعلى نفقة أسرته ، وحتى الان لم تتحسن حالة الطفل محمود ، الذى ولد منذ الصغر بضمور فى القدمين ، لا يستطيع الحركة ولا المشى ، ذاقت اسرته الامرين فى سبيل علاجه ، خاصة انه لا يحمل بطاقة تأمين صحى لعدم دخوله المدرسة ، حتى يتكفل التامين الصحى بعلاجه .

والد الطفل محمود يروى المأساة

ولد مصابا بضمور فى قدميه

يقول عاطف عويس" والد الطفل محمود ) ، بدأت رحلة العذاب والالم والمرارة منذ ولادة محمود بساعه واحدة ، حيث ولد مصابا بضمور فى قدميه ، توجهت به الى مستشفى أبو الريش وبدأ الأطباء يضعون قدميه فى الجبس لمدة 3 سنوات ، أجريت له بمستشفى أبو الريش 6 عمليات جراحية ، أغلبها عمليات لشد الاوتار ، و كافة مصروفات العملية على نفقتنا الخاصة سواء الاشعات او الشرائح او المسامير ، ولم تنجح هذه العمليات رغم ان الاطباء قدموا كل جهودهم وعملوا اللى عليهم .

ثم ذهبت مع محمود الى مستشفى سوهاج المركزى لأن بعض الاقارب أكدوا ان مستشفى سوهاج بها طبيب ماهر فى عمليات وعلاج الضمور ، واجرى له عمليتين ، ثم أشار علينا البعض ، بالذهاب الى أحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الفيوم ، واجرينا له عمليتيين جراحيتين وتم تركيب شرائح ومسامير تحت الركبة ، دون اى تحسن للسير على قدميه .

أثار العمليات الجراحية التى اجراها الطفل محمود

التامين الصحى الذى لم يقدم لنا اى علاج يذكر لحالة محمود

وأضاف والد محمود ، تقدمت بشكوى لمحافظ الفيوم الاسبق الذى احالنا الى مديرية الصحة التى احالتنا بدورها الى مستشفى التامين الصحى الذى لم يقدم لنا اى علاج يذكر لحالة محمود .

ثم ذهبت لإجراء علاج طبيعى وكنت اجرى الجلسة الواحدة لمحمود ب75 جنيه و14 سنة نعيشها فى مرار ومحمود يجلس على الحصيرة طوال هذه السنوات غير انه يزحف على الارض طوال هذه السنوات .

وطالب والد محمود من الدكتور وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، بإحضار كرسى متحرك بالكهرباء لمحمود حتى يستطيع محمود السير وقضاء حوائجه مثل باقى الاطفال ، بالاضافة الى انه لا يستطيع النطق او الكلام ولن نتمكن من دخوله المدرسة التى تبعد عن المنزل 6 كيلو ولا نستطيع حمله يوميا للمدرسة .

علامات الحزن على الاب وبكاء الطفل محمود من شدة الالم

كما نطالب بأعطائه جلسات علاج طبيعى على نفقة الدولة ، نظرا لأننى اعمل باليومية ،لاأقدر على ثمن الجلسات حيث أن الجلسة الواحدة ب75 جنيه للجلسة الواحدة بواقع 300 جنيه للاربعة جلسات اسبوعيا .

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