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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رؤساء اتحادات طلاب جامعات مصر ضيوف "في المساء مع قصواء"

اتحاد طلاب جامعات
اتحاد طلاب جامعات مصر مع الإعلامية قصواء الخلالي

قدمت الإعلامية قصواء الخلالي فقرة خاصة من برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، مجموعة من طلاب جامعات مصر للحديث عن الاتحادات والأنشطة الطلابية والكيانات الشرعية وغيرها من المواضيع. 

قال محمد رضا عبدالسلام رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إنّ الاتحادات الطلابية هي الكيانات الشرعية الممثلة للتواصل بين الطلاب وإدارات الكليات والجامعات، حيث يمثل صوت الطلاب في الجامعات، لافتًا إلى أن رئيس اتحاد الطلاب يقود ولا يأمر، حيث يحاول أن يقدم المساعدات للطلاب في المجالات المختلفة.

وبدوره صرّح عصام الدين محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، بأنه بدأ نشاطه الطلابي في أسرة من أجل مصر، حيث تؤهل الطلاب كي يكونوا قيادات شبابية في المستقبل من خلال دورات تدريبية وتنظيم مؤتمرات تابعة للوزارة.

فيما قال عبدالله طه عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: "الكليات كانت حريص على المشاركة في المنتخبات، وانتخابات الجامعة أسفرت عن فوزي بها"، أما أحمد أبو الفتوح رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، فقال إنه كان عضوا في اللجنة العلمية لكلية العلوم تحت رعاية، وفي العام التالي أصبح الأمين المساعد للجنة العلمية، ثم ترشح لمنصب أمين اللجنة العلمية على مستوى الجامعة في الفصل الدراسي الثالث، وفي هذا العام ترشح رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة، وفاز بالمنصب، مشيرًا إلى أنّه تلقى تدريبات كثيرة في مركز إعداد القادة حتى وصل إلى منصبه.

من جهتها، قالت هاجر أشرف عبدالله رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ: "تجربة الأنشطة الطلابية بالنسبة إليّ لم تبدأ من الانتخابات فقط، لكنها بدأت منذ الصف الدراسي الأول، أدرس في كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة وهي الأولى في مصر والشرق الأوسط، حرصنا على تدشين اتحاد طلاب قوي بالكلية، وكنت البنت الوحيدة في الاتحاد، وبدأت أشارك في أنشطة الكلية مثل الأنشطة الفنية والرياضية، ثم خرجت إلى إطار الجامعة، لا أعمل من أجل العمل فقط، ولكن بسبب الوطنية والانتماء، وأحاول تطوير نفسي دائما".

قصواء اتحادات طلاب طلاب جامعات مصر المساء مع قصواء الانشطة الطلابية

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