نقيب المهندسين: يوجد معهدين معتمدين فقط من هيئة ضمان الجودة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين تهتم بشدة بأوضاع مهنة الهندسة والمهندسين، ولا شك أنه خلال الـ 15 سنة الماضية حدث نوع من التسيب بهذا الموضوع بما أدى إلى حالة من حالات البطالة في أعداد غير قليلة من المهندسين، خاصة من شباب المهندسين، كما أن عدد غير قليل من المهندسين لم يعدوا على المستوى اللائق ما أثر على مهنة الهندسة بالشكل الملحوظ بالفترة الأخيرة.

وأضاف "النبراوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي كان له تصريح أوضح فيه بشكل محدد بأن هناك بعض الاختبارات التي تمت وأظهرت بوجود عدد غير قليل من المهندسين ليسوا على المستوى اللائق، وعدد من نجحوا فيها قليل، وهذا مثّل رسالة وإشارة إلى أن هذا الملف يجب أن يراجع بدقة شديدة من كل الأطراف.

3 قرارات ستعرض على المجلس

وأوضح أنه عبر دراسات استمرت لفترة غير قليلة من مجلس النقابة تواصل إلى 3 قرارات ستعرض على المجلس الأعلى في جلسته المقبلة لإقرارها واعتمادها.

ولفت أن القرار الأول هو عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية إلا إذا كانت هذه المعاهد حاصلة على شهادة الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، مشيرا إلى أنه يوجد معهدين فقط معتمدين من قبل هيئة ضمان الجودة من إجمالي 60 معهدا.

وأشار إلى أن القرار الثاني يتمثل في حصول طلاب التعليم الفني "نظام الـ 3 سنوات" على شهادة معادلة للالتحاق بكليات الهندسة، وتتمثل في دراسة الطالب المواد التي لم يدرسها في التعليم الفني لاكتساب المهارات.

وأكد أن القرار الثالث هو خفض عدد المقبولين بكليات الهندسة العام المقبل بحيث قد يصل لـ 20 ألف طالب بدلا من 25 طالب.