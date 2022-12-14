صحف اليوم: السيسي في واشنطن للمشاركة بالقمة الأمريكية ـ الإفريقية.. أسود المغرب باختبار أبطال العالم.. الاتصالات: اتفاقية لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر المتوسط

السيسي في واشنطن للمشاركة بالقمة الأمريكية ـ الإفريقية

زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة تتضمن لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين

بايدن يدعم تطبيق قرارات القمة الأمريكية ــ الإفريقية وانضمام الاتحاد الإفريقي لـ "العشرين"

أسود المغرب في اختبار أبطال العالم

وزير الاتصالات: اتفاقية لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر المتوسط

استحوذت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الأمريكية الإفريقية على اهتمام صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي، ومتابعات الأمتار الأخيرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

فتحت عنوان "السيسي في واشنطن للمشاركة بالقمة الأمريكية ـ الإفريقية.. الأمن الغذائي وتنشيط الاستثمار ودمج إفريقيا في الاقتصاد العالمي تتصدر جدول الأعمال"، سلطت صحيفة الأهرام الضوء على وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية ــ الإفريقية، والتي انطلقت أمس وتنعقد على مدى 3 أيام.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضى المتحدث باِسم الرئاسة قوله إن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية ــ الأمريكية؛ لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر كذلك أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي؛ لدفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما أبرزت "الأهرام"، تنظيم المئات من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة وقفات ترحيب بالرئيس السيسي، لدى وصوله مقر إقامته في واشنطن، حيث رفعوا الأعلام، ورددوا هتافات «بنحبك يا سيسي» و«تحيا مصر»، وذلك احتفاء بزيارة الرئيس.

وتحت عنوان "انطلاق فاعليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية في واشنطن"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على انـطـلاق فــاعــلــيــات الـقـمـة أمس وسط توقعات بمشاركة نحو 49 رئيس دولـة وحكومة إفريقية.

وأشارت إلى أن جدول أعمال القمة يشمل يوما للمجتمع المـدنـي، كما تنظم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تـاى الاجتماع الـــوزاري لقانون الـنـمـو والـــفـــرص في إفـريـقـيـا والـــذي يجمعها مع وزراء التجارة في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت أنه من المقرر أن تعقد اليوم جلسات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي والذي تستضيفه وزارة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الشركات في إفريقيا بالشراكة مع مبادرة (Initiative Africa Prosper)، حيث سيتم التركزي على تعزيز شراكة تجارية واستثمارية ثنائية الاتجـــاه تـعـزز دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يكون غدا الخميس هو يوم القادة بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤســاء الوفود ورؤسـاء دول القارة، وسيجمع بين قـادة الشباب والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين والمبدعين والمعنيين بالمناخ والمجالات الأخرى.

وتحت عنوان "واشنطن تتعهد بـ 55 مليار دولار لإفريقيا.. بايدن يدعم تطبيق قرارات القمة الأمريكية ــ الإفريقية وانضمام الاتحاد الإفريقي لـ "العشرين"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تعهد الولايات المتحدة، أمس، بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استضافة واشنطن القمة الأمريكية -الإفريقية، بهدف تنشيط العلاقات مع القارة السمراء.

ونقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان قوله إن هذه الأموال ستخصص للصحة والاستجابة لتغير المناخ، وسيتم الكشف عن كيفية توزيعها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن هذا التمويل، والالتزام الأمريكي بشكل عام، لن يكون مرتبطا بموقف الدول الإفريقية من الحرب في أوكرانيا، حيث رفض عدد منها إدانة روسيا بشكل علني وقال «نحن لا نضغط على أحد».

وأوضح سوليفان أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيقيم مأدبة عشاء مساء اليوم لنحو 50 من الزعماء الأفارقة، وسيعلن دعم الولايات المتحدة انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين‪.‬

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "مكاتب التموين تتسلم طلبات إضافة المواليد على البطاقات" أبرزت صحيفة "الأخبار" بدء مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، استقبال طلبات إضـافـة المـوالـيـد على بطاقات التموين للمواطنين الأكثر احتياجاً من أصحاب البطاقات التموينية وذلــك تنفيذًا للقرار الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لتخفيف الأعباء عنهم وهم مستحقو معاشات تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي وحاملو كـروت الخدمات المتكاملة وأبـنـاء الشهداء وزوجــة الشهيد وأبناء الأسـر البديلة بشرط ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

وتحت عنوان "وزير الاتصالات: اتفاقية لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر المتوسط" أبرزت صحيفة الأهرام حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم وإحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل في اليونان، لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن الاتفاقية وقعها المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومانوس مانوساكيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نقل الطاقة المستقلة IPTO.

ونقلت الأهرام عن وزير الاتصالات تأكيده أهمية الاتفاقية التي تعزز قدرة مصر الإستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة إستراتيجية، خاصة وأن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعد نتاجًا للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت أثناء زيارته اليونان في فبراير الماضي والتي شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية.

وفيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم، وتحت عنوان "أسود المغرب في اختبار أبطال العالم"، سلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على المباراة المرتقبة بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب أسود الأطلس يخوض اللقاء آملا في تحقيق إنجاز تاريخي أمام الديوك الفرنسية بالوصول إلى نهائي المونديال، ليضاف إلى سجل إنجازاتهم خلال النسخة الحالية من البطولة، بعد أن أصبح أول منتخب عربي يصل إلى الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في تاريخ المشاركات العربية في كأس العالم، مؤكدة على أن هذا الإنجاز التاريخي سيظل محفورا في أذهان وقلوب محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة السمراء بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.